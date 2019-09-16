Брюссель. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Анка Падурару не стала комментировать журналистам публикации в российских СМИ о том, что для осуществления транзита газа из РФ в ЕС через Украину контракт как таковой не обязателен.

"Мы не комментируем сообщения прессы, но существует контракт, который истекает в нынешнем году. Что касается газового транзита, то, как вы знаете, в четверг, 19 сентября, здесь, в Брюсселе, состоятся трехсторонние дискуссии под эгидой заместителя председателя (Еврокомиссии Мароша Шефчовича - ИФ) между Украиной и Россией с проведением пресс-конференции во второй половине дня", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"То есть, подождем, чтобы переговоры по данной теме возобновились, и после этого мы сможем комментировать", - добавила Падурару.

В ответ на дополнительный вопрос на ту же тему, она вновь адресовала к предстоящей трехсторонней встрече.

"Потому что, среди прочего, речь идет о транзите, и немало позиций будет обсуждаться. Но на данной стадии, что касается транзита газа в ЕС, есть контракт, который действует до конца года. Это все, что я могу вам сейчас сказать", - заявила представитель ЕК.

Так она отреагировала на публикации о том, что при отсутствии контракта на транзит российского газа в Евросоюз через Украину оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления своих поставок.

1ов ВВ

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