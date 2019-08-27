Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 17:00

Брюссель. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Мина Андреева, комментируя намеченный на вторник телефонный разговор председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и британского премьера Бориса Джонсона, заявила о готовности ЕС к конструктивному диалогу по Brexit.

"Мы готовы приступить к конструктивному диалогу с Соединенным Королевством по конструктивным предложениям, соответствующим соглашению о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ)", - сказала пресс-секретарь в ответ на просьбу раскрыть содержание предстоявшего разговора.

По ее словам, такой диалог был бы "вполне в конструктивном и ответственном духе, в котором должны проходить переговоры".

Она также подтвердила, что в среду в Европейскую комиссию прибудет советник британского премьера по отношениям с ЕС Дэвид Фрост для участия в мероприятиях технического уровня.

Андреева уклонилась от прямого комментария в ответ на вопрос о предложениях экспертов, выдвинувших идею взамен предусмотренного соглашением по Brexit страховочного плана - backstop - для границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"Мы, конечно, ознакомились с этой идеей. Очень хорошо, что проходят дискуссии и что предлагаются идеи. Но мы уже говорили: это Соединенному Королевству надлежит предлагать конкретные элементы, чтобы дополнить соглашение о выходе. Особенно элементы, которые не входят в противоречие с этим соглашением о выходе", - ответила представитель ЕК.

Backstop, по мнению Джонсона, - главный недостаток соглашения по Brexit. Он требует заменить это условие, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза с соглашением.

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