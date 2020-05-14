Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Утечка внутренней информации из института ЕС, будь то для представителя властей страны Евросоюза или для журналиста, в равной степени является служебным нарушением, заявил официальный представитель Европейской комиссии (EK) Эрик Мамер.

"Отдельно взятый функционер института (Евросоюза) не может самостоятельно принимать решение о доведении информации о политике ЕС до посторонних. Это должно быть предметом разрешения соответствующего руководства", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Его комментарий прозвучал на фоне начатого расследования в отношении европейского чиновника за сообщение внутренней информации постпредству или национальному правительству государства-члена.

"Не важно, кому вы сообщаете информацию. Это может быть член вашей семьи, правительство, предприятие, неправительственная организация или журналист. Это ничего не меняет. Такие правила всегда существовали, всегда применялись. Мы каждый раз приступаем к расследованию, когда вопрос, подобный этому, возникает", - продолжил Мамер.

По его словам, "нет ничего чрезвычайного в том, что Европейская комиссия запускает административное расследование в случае утечки".

"Это в характере нашей работы. У института должно быть пространство для развития своих идей, размышлений. И его прерогативой является решать, когда наступил момент поделиться информацией в целях информирования или консультаций с внешними сторонами, кто бы это ни был", - объяснил представитель ЕК.

Он подчеркнул: "Мы всегда работали на такой основе. Все члены персонала европейских институтов знают это правило".

В свою очередь другой официальный представитель ЕК Балаш Уйвари добавил, неразрешенное раскрытие информации - это нарушение статьи 17 устава, которая предусматривает, что "функционер воздерживается от любого неразрешенного раскрытия информации, которая стала ему известна в рамках его функций, кроме случаев, когда эта информация уже была доведена до публики или стала для нее доступной".

В четверг газета "Политико" со ссылкой на три информированных источника сообщила, что в Европейской комиссии (ЕК) проводят расследование, кто из сотрудников мог без санкции руководства передавать журналистам конфиденциальную информацию о тех или иных решениях института.

Газета пишет, что в Еврокомиссии, так же, как и в правительствах государств-членов ЕС, пытаются предотвращать передачу журналистам конфиденциальной информации относительно ее деятельности и стремятся к тому, чтобы выяснить, кто из сотрудников может это делать.

В частности, в прошлом месяце газета "Политико" и агентство Bloomberg опубликовали детали плана экономического восстановления, разработанного в ЕК в связи с коронавирусом.

Согласно информации источников газеты, чиновников в Брюсселе на этой неделе предупредили, что команда, занимающаяся расследованием, выявила одного предполагаемого информатора журналистов. Если подозрения в его адрес подтвердятся, он понесет наказание.

Кроме того, расследование генеральным секретариатом Еврокомиссии ведется и в отношении чиновников, которые раскрывают информацию не журналистам, а странам-членам ЕС. Как минимум один такой случай уже произошел, он касается информации о плане пересмотра миграционной политики ЕС.

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