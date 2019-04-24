Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 10:35

Москва/Париж. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В Елисейском дворце заявили, что пока не могут ответить на вопрос, направлено ли президенту РФ Владимиру Путину приглашение на торжества по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии.

"Организация мероприятий, намеченных на 6 июня, находится в процессе настройки. На данной стадии я не могу ответить на ваш вопрос", - заявил "Интерфаксу" в среду представитель Елисейского дворца.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, получил ли В.Путин приглашение участвовать в мероприятиях во Франции, посвящённых 75-летию со дня высадки союзников в Нормандии.

"Несколько мне известно, пока не поступило (такое приглашение - ИФ). Впрочем, нужно справиться в МИД", - сказал Д. Песков журналистам в минувший понедельник.

"Мне пока неизвестно, что такое приглашение получено", - добавил он.

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