Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 14:33

Париж. 28 мая. ИНТЕРФАКС - В Елисейском дворце пока не располагают информацией о приглашении президента Франции Эмманюэля Макрона на военный парад в Москве 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"На данном этапе мы не проинформированы о приглашении", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова источника из окружения французского лидера.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приглашение глав иностранных государств на военный парад в Москве 24 июня будет прорабатываться отдельно с каждой страной из-за слишком коротких сроков согласования.

Пескова также спросили, отправляли ли приглашение на парад президенту Франции Эмманюэлю Макрону, как об этом сообщили французские СМИ. Пресс-секретарь президента РФ указал, что действительно были контакты с французской стороной.

"Но пока исходим из принципа по главам государств СНГ, но все остальное по ситуации, по ходу дорабатывается", - сказал Песков

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