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Этот контент был опубликован 14 июля 2018 г. 22:40 14.07.2018 - 22:40

Париж. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Запланированная на воскресенье встреча президентов Франции и РФ - Эмманюэля Макрона и Владимира Путина - пройдёт в "подходящий момент": после саммита НАТО и до переговоров лидеров РФ и США в Хельсинки, сообщают в субботу парижские СМИ со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Эта встреча пройдёт в важном контексте: после саммита НАТО и до встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом", - отметил собеседник французских журналистов.

"Встреча позволит развить успех, достигнутый во время продолжительного и очень позитивного общения в Санкт-Петербурге. Речь шла о двусторонних вопросах и важных международных темах, в особенности, несмотря на наши разногласия, - о Сирии и Иране", - добавил он.

В Елисейском дворце отметили, что у Франции с Россией налажен механизм по консультациям по Сирии, призванный сблизить позиции Запада и участников астанинского процесса.

Говоря о предстоящем саммите в Хельсинки, в Елисейском дворце назвали его "обычной" встречей, проведение которой отражает стремление Д.Трампа "наладить контакты с российским президентом".

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