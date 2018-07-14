В Елисейском дворце считают, что встреча Путина и Макрона пройдёт "в подходящий момент"
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Париж. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Запланированная на воскресенье встреча президентов Франции и РФ - Эмманюэля Макрона и Владимира Путина - пройдёт в "подходящий момент": после саммита НАТО и до переговоров лидеров РФ и США в Хельсинки, сообщают в субботу парижские СМИ со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
"Эта встреча пройдёт в важном контексте: после саммита НАТО и до встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом", - отметил собеседник французских журналистов.
"Встреча позволит развить успех, достигнутый во время продолжительного и очень позитивного общения в Санкт-Петербурге. Речь шла о двусторонних вопросах и важных международных темах, в особенности, несмотря на наши разногласия, - о Сирии и Иране", - добавил он.
В Елисейском дворце отметили, что у Франции с Россией налажен механизм по консультациям по Сирии, призванный сблизить позиции Запада и участников астанинского процесса.
Говоря о предстоящем саммите в Хельсинки, в Елисейском дворце назвали его "обычной" встречей, проведение которой отражает стремление Д.Трампа "наладить контакты с российским президентом".
1во гс
Интерфакс