Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 20:25

Париж. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по итогам рассмотрения иска заключенного против РФ призвал российскую сторону пересмотреть некоторые принципы содержания заключенных, отбывающих пожизненное заключение.

В пресс-релизе суда поясняется, что речь идет о деле "Н.Т. против России". В нем заключенный жаловался на тяжелые условия пожизненного заключения.

ЕСПЧ отмечает, что этот человек отбывал срок сначала в исправительной колонии номер 56 в Свердловской области, а затем - был переведен в исправительную колонию номер 6 (Хабаровский край).

Суд, среди прочего, счел, что заключенному не следовало на протяжении нескольких лет систематически надевать наручники. Также в суде сочли неправильным то, что длительное время он был изолирован от других заключенных. Кроме того, в ЕСПЧ отметили, что истец целых 22 часа в сутки проводил без дела в своей камере.

В итоге суд пришел к выводу, что по отношению к истцу была нарушена статья 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание. Суд обязал РФ выплатить истцу 3 тыс. евро в качестве возмещения нематериального ущерба, а также - 1 тыс. евро в качестве возмещения судебных издержек.

Этот случай позволил ЕСПЧ сделать и более глобальные выводы.

"Суд пришел к выводу, что нарушения, выявленные в рамках этого дела, иллюстрируют системную проблему, которая касается приговоренных к пожизненному заключению (в РФ - ИФ) в течение первых десяти лет пребывания в местах лишения свободы. Суд передал свои предложения насчет того, как можно было бы реформировать систему", - подчеркивается в пресс-релизе.

"Можно было бы отказаться от автоматического применения принципа строгого тюремного содержания ко всем приговоренным к пожизненному заключению. Также можно принять меры, которые бы позволили в каждом отдельном случае определять, требуются ли столь суровые меры", - отмечает ЕСПЧ.

Также в суде предложили рассмотреть возможность отказа от ряда ныне действующих мер, "в особенности, тех, которые касаются физических ограничений, изоляции заключенных и ограничения их социальной активности и доступа к программам по оздоровлению".

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