Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 19:14

Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Европейское агентство авиационной безопасности во вторник объявило о введении временного запрета на полеты авиалайнеров Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9 в воздушном пространстве стран-членов ЕС.

"В качестве меры предосторожности Европейское агентство авиационной безопасности опубликовало директиву, которая вступает в силу в 19:00 (21:00 мск) и приостанавливает полеты всех моделей Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9 в Европе", - говорится в опубликованном на сайте этого ведомства сообщении.

В нем отмечается, что агентство постоянно следит за ситуацией вокруг расследования авиакатастрофыв Эфиопии и анализирует получаемую информацию.

"В настоящее время расследование (авиакатастрофы в Эфиопии - ИФ) продолжается, и слишком рано делать какие-либо выводы о причинах происшествия", - отмечается в сообщении.

Ранее во вторник ряд европейских стран уже приостановил эксплуатацию авиалайнеров семейства Boeing 737 Max. Свое воздушное пространство закрыли для этих моделей, в частности, Франция и Германия.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

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