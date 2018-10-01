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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 13:13 01.10.2018 - 13:13

*** Представитель Еврокомиссии отказался комментировать легитимность референдума в связи недостаточной явкой

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Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - В мирном и демократическом голосовании в Македонии подавляющее большинство воспользовавшихся своим правом голоса дало согласие на новое название страны, говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана.

"Это историческая возможность не только для примирения в регионе, но и для решительного продвижения страны вперед по пути к Европейскому союзу. Теперь все политические и институциональные игроки должны действовать в рамках своих конституционных обязанностей, выходящих за установки политических партий", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

Ф.Могерини и Й.Хан пообещали, что Европейский союз "будет и впредь полностью поддерживать страну, ее учреждения и всех граждан".

В документе отмечается, что теперь парламенту Македонии предстоит приступить к следующим шагам по реализации соглашения о названии страны, приняв решение о конституционных изменениях.

Позже в ходе брифинга в Еврокомиссии в понедельник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, отвечая на просьбу журналистов уточнить позицию Еврокомиссии по референдуму в Македонии в связи с низкой явкой, которая может повлиять на его легитимность, заявил, что у Еврокомиссии ясная позиция, и она подтверждена в совместном заявлении Ф.Могерини и Й.Хана.

Реагируя на реплику о том, что из этого заявления не ясно, можно ли считать состоявшийся референдум законным, пресс-секретарь ЕК сказал: "Я не буду заниматься интерпретацией заявления. У вас такая возможность есть. У вас есть очень ясное заявление, в котором говорится, что референдум привел к результату и что конституционный процесс продолжится в парламенте".

На дополнительный вопрос о сроках рассмотрения парламентом Македонии поправок в Конституцию в связи с итогом референдума М.Схинас ответил, что такое решение входит в компетенцию македонских властей.

1ов сн ав

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