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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 20:39 29.05.2018 - 20:39

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Ракетный и минометный обстрел Израиля, ведущийся палестинскими боевиками из сектора Газа, должен немедленно прекратиться, призвал во вторник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Неизбирательные атаки против гражданских лиц совершенно неприемлемы ни при каких обстоятельствах. Крайне необходима деэскалация этой опасной ситуации для обеспечения защиты жизни мирных жителей", - подчеркивается в заявлении, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что израильтяне и палестинцы имеют право жить в мире, безопасности и достоинстве, и цикл насилия и безысходности должен быть прерван подлинным политическим процессом.

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