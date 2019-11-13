Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 14:34

Брюссель. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Журналисты должны выполнять свою работу, им не место в тюрьме - такое заявление сделал в среду официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) по случаю повторного ареста в Турции оппозиционного журналиста Ахмета Алтана.

В коммюнике, распространенном в Брюсселе, сообщается, что ранее уже содержавшийся под стражей, как и многие другие журналисты и представители медийных организаций в Турции, Алтан был накануне вновь арестован всего через неделю после его освобождения на том основании, что существовал риск его побега.

"Отсутствие убедительных оснований для повторного ареста Ахмета Алтана и его новое заключение под стражу, отменяющее первоначальное решение суда об его освобождении, еще больше подрывают доверие к судебной системе Турции, в частности, из-за высокого уровня политического вмешательства. Это вмешательство необходимо остановить", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

В нем напоминается, что "свобода СМИ и свобода выражения мнений являются ключом функционирующей демократии".

"ЕС на всех уровнях и на всех форумах выражал свое несогласие с постоянным ослаблением свободы прессы в Турции и, в частности, в связи с большим количеством заключенных в тюрьму журналистов", - отмечают в Брюсселе.

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