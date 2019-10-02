Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 8:41

Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз отдает дань памяти журналисту из Саудовской Аравии Джамалю Хашкаджи, который был убит в помещении саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября 2018 года, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Через год после его убийства многие вопросы все еще остаются без ответа. Европейский союз вновь заявляет о необходимости обеспечить полную ответственность всех виновных и настаивает на достоверном и прозрачном расследовании обстоятельств убийства, а также на надлежащей процедуре для обвиняемых в процессе судебного разбирательства в Эр-Рияде", - говорится в коммюнике, распространенном в среду в Брюсселе.

В документе отмечается, что журналисты слишком часто становятся объектами нападений во многих странах. "В связи с этим Европейский союз подтверждает свою однозначную приверженность свободе прессы и защите журналистов во всем мире", - подчеркнул представитель ЕВС.

Хашкаджи, работавший на Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено. Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи были предъявлены обвинения 11 гражданам, в том числе, бывшему заместителю главы разведки Ахмеду Асири.

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