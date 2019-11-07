Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 20:33

Брюссель. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Ликвидация в России движения "За права человека" и Центра содействия коренным малочисленным народам Севера противоречит принципам гражданского общества, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"По иску министерства юстиции, суды Российской Федерации недавно приняли решение о роспуске движения "За права человека", которое является одной из старейших правозащитных организаций в стране, и Центра содействия коренным малочисленным народам Севера. Эти тревожные события идут вразрез с независимым и активным гражданским обществом, которое является неотъемлемым элементом любой демократии", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг вечером в Брюсселе.

В документе отмечается важность создания надлежащих условий "государственной поддержки неправительственным организациям и открытой и инклюзивной среды для их роста".

"Европейский союз подчеркивает, что основное право на свободу организаций закреплено в российской конституции и является частью международных обязательств Российской Федерации", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

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