В ЕС вступили в силу новые правила, усиливающие Шенгенскую информационную систему

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 14:19

*** Эта система служит главным инструментом ЕС для обнаружения преступников и террористов

Брюссель. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия объявила в пятницу о вступлении в силу предложенных ею в декабре 2016 года новых правил, призванных усилить Шенгенскую информационную систему (SIS) в рамках строительства союза безопасности ЕС.

"Сегодня мы заполняем очень значительный пробел по части безопасности ЕС. Государства-члены будут обязаны вводить предупреждения о признаках причастности к терроризму в усиленную Шенгенскую информационную систему", - заявил по этому случаю член Еврокомиссии по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

Он пояснил, что отныне любой человек, представляющий потенциальную террористическую угрозу, будет находиться под наблюдением взаимодействующих информационных систем ЕС - SIS, а также других информационных систем по безопасности, границам и миграции.

Член Еврокомиссии, отвечающий за союз безопасности, Джулиан Кинг в свою очередь подчеркнул, что "SIS является главным инструментом безопасности ЕС: благодаря этой системе национальные власти (государств-членов ЕС - ИФ) могут обнаруживать и задерживать преступников и террористов, где бы они ни находились в Европе".

По его словам, "новое требование по созданию (антитеррористических - ИФ) предупреждений в системе SIS поможет сделать Европу более безопасной, особенно когда речь идет о борьбе с терроризмом".

SIS - это наиболее используемая в ЕС система обмена информацией в области безопасности и управления границами. Улучшенная база, к которой национальные власти стран ЕС в 2017 году прибегали более 5 млрд раз, помогает пограничникам лучше определять тех, кто пересекает границы ЕС, облегчает полиции задержание опасных преступников и террористов и усиливает превентивную работу в том, что касается пропавших детей, а также лиц, нуждающихся в защите в соответствии с новыми правилами о защите данных, объясняют в Еврокомиссии.

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