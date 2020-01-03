Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 11:00

Брюссель. 3 января. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что в Евросоюзе встревожены решением парламента Турции о военной помощи правительству национального согласия Ливии и направлении турецких военных в эту страну.

"Европейский союз выражает серьезную обеспокоенность по поводу решения Великого национального собрания Турции в четверг, 2 января, санкционировать развертывание вооруженных сил в Ливии. ЕС подтверждает свою твердую убежденность в том, что военного решения ливийского кризиса не существует", - говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе коммюнике.

По мнению ЕВС, действия в поддержку сторон конфликта только дестабилизируют страну и весь регион.

"Всем международным партнерам необходимо в полной мере соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия и поддерживать усилия специального представителя Организации Объединенных Наций Гасана Саламе и Берлинский процесс как единственный путь к мирной, стабильной и безопасной Ливии", - отметил представитель ЕВС.

Он заверил, что Евросоюз будет продолжать активно участвовать в поддержке всех мер по деэскалации и шагов, ведущих к эффективному прекращению огня и возобновлению политических переговоров.

Как сообщалось, парламент Турции в четверг одобрил мандат на отправку турецких военнослужащих в Ливию.

Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание военной помощи Триполи. Мандат на отправку войск будет действовать один год.

В поддержку решения высказались 325 депутатов, против - 184 депутата.

В декабре 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил законопроект об отправке турецких войск в Ливию на рассмотрение парламента. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.

По данным СМИ, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

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