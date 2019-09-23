Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 13:57

Брюссель. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Последний ежемесячный доклад о торговле сельскохозяйственной продукцией в ЕС свидетельствует о том, что экспорт и импорт в этом секторе европейской экономики в июле 2019 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"В июле 2019 года экспорт агропродовольственных продуктов ЕС достиг 13,07 млрд евро, то есть на 12,6% больше, чем в июле 2018 года. При импорте на сумму 9,92 млрд евро позитивный торговый баланс ЕС составил в июле 2019 года 3,15 млрд евро", - сообщила в понедельник Еврокомиссия в комментарии к докладу.

Наибольший месячный рост экспорта в стоимостном выражении (в сравнении с июлем 2018 года) был зарегистрирован по США, Китаю и Японии. Товары, отмеченные наибольшим ростом экспорта в стоимостном выражении, - это свинина, спиртные напитки, вино, сухое молоко.

Июльский рост экспорта сельхозпродукции в Брюсселе назвали "месячным рекордом".

В то же время выросла стоимость импорта по тропическим фруктам, ряду зерновых и растительным маслам. Больше всего вырос импорт из Украины (рост на 195 млн евро), Бразилии (на 182 млн евро) и Китая (на 73 млн евро).

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