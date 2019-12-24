Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 14:57

Брюссель. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти ЕС в связи со смертным приговором пяти осужденным в Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в очередной раз напомнили о неприятии смертной казни и указали на необходимость осуществлять надлежащую правовую процедуру в отношении виновных.

"Европейский союз всегда и без исключения выступает против применения смертной казни. Это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не может служить сдерживающим (преступность - ИФ) фактором и представляет собой недопустимое отрицание достоинства и неприкосновенности человека", - говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном во вторник в Брюсселе.

В документе отмечается, что в конкретном случае убийства Хашкаджи "Европейский союз вновь подтверждает необходимость в полной мере обеспечить ответственность и судебное преследование всех лиц, виновных в его убийстве причастных к нему 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле".

"Это должно основываться на принципах прозрачности, уважения судопроизводства и надлежащей правовой процедуры", - подчеркнул представитель ЕВС.

Накануне суд Саудовской Аравии приговорил по этому делу пять человек к смертной казни, а еще три преступника получили тюремные сроки в общей сложности в 24 года.

Хашкаджи, работавший на Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

1ов аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!