Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 16:24

Брюссель. 17 июня. ИНТЕРФАКС - В Брюсселе делают свои выводы относительно выполнения Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на основе выводов МАГАТЭ, а не политических заявлений Ирана, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Наши оценки относительно выполнения Ираном своих обязательств в рамках соглашения (СВПД - ИФ) никогда не были основаны и не будут основываться на заявлениях (из Тегерана - ИФ), а только на основе выводов МАГАТЭ", - заявила Могерини в ходе пресс-конференции. Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления Тегерана о намерении увеличить мощности производства низкообогащенного урана.

"Мы делаем наши оценки и выводы только на основании фактов", - отметила она.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.

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