Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 13:55

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - В связи с вступлением в силу в четверг, 27 июня, закона ЕС о кибербезопасности член Еврокомиссии по цифровым экономике и обществу Мария Габриэль сделала заявление о значении для Евросоюза новых правил в сфере кибербезопасности.

"Европейский закон о кибербезопасности показал необходимость европейского подхода для реагирования на все вызовы, защиты наших граждан и сохранения конкурентоспособности. Для достижения этой цели Европа предоставила постоянный мандат Европейскому агентству по кибербезопасности", - заявила Габриэль журналистам в среду в Брюсселе.

"Закон о кибербезопасности также позволяет сертифицировать кибербезопасность в масштабах всего ЕС. Благодаря закону о кибербезопасности, директиве ЕС о безопасности сетей и информационных систем и предлагаемому Европейскому научному центру в области кибербезопасности мы выдвинули сильную европейскую модель, основанную на наших демократических ценностях и защите интересов наших граждан", - сказала еврокомиссар.

В Еврокомиссии объясняют, что новые правила предоставляют ЕС основу для сертификации продуктов, процессов и услуг в области кибербезопасности и усиливают мандат Европейского агентства ЕС по кибербезопасности.

В то же время, отмечают в Брюсселе, новый постоянный мандат Европейского агентства по кибербезопасности предусматривает усиление ответственности и увеличение ресурсов для лучшей поддержки государств-членов в противодействии киберугрозам и кибератакам.

Еврокомиссия также напомнила, что в мае 2019 года Совет ЕС установил режим санкций, который позволяет Евросоюзу накладывать ограничительные меры в связи с кибератаками, представляющими угрозу ЕС и его государствам-членам.

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