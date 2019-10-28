Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 18:19

Брюссель. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз готов к любому развитию событий с транзитом российского газа через Украину, заявил в понедельник заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Мы в ЕС полностью готовы к любому сценарию... наши газовые операторы готовы к любой возможности", - заявил Шефчович на пресс-конференции после трехсторонней встречи ЕС, России и Украины.

По его словам, все стороны согласны, что перебои подачи газа - неприемлемый вариант, и ЕС готов делать все возможное, чтобы избежать такой ситуации.

Шефчович подчеркнул, что считает возможными краткосрочные меры по обеспечению транзита газа после 1 января 2020 года - чтобы было время для решения технических вопросов, при условии, что стороны договорятся по долгосрочным решениям.

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