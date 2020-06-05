Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 17:08

Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в преддверии месяцев, в течение которых повышается риск возникновения лесных пожаров, усиливает европейский противопожарный воздушный флот в рамках механизма гражданской защиты rescEU, сообщила в пятницу Европейская комиссия (ЕК).

"Лесные пожары могут возникнуть в любой момент, а климатические изменения расширили зону их возникновения в Европе. Мы должны быть в состоянии готовности этим летом", - заявил член ЕК по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Он в особенности поблагодарил Швецию, которая "вносит значительный вклад в возможности ЕС бороться против лесных пожаров в рамках rescEU".

"Я горд видеть, что наш европейский воздушный флот для борьбы с лесными пожарами готовится самым наилучшим образом к предстоящим лесным пожарам", - отметил еврокомиссар.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что ЕС финансирует приобретение шведским правительством двух новых пожарных самолетов, которые будут интегрированы в европейский механизм. В целом профинансированный ЕС воздушный флот rescEU по состоянию на 2020 год имеет в своем распоряжении 13 самолетов и 6 вертолетов.

В документе поясняется, что Евросоюз выделил средства семи государствам-членам ЕС, которые предоставляют закупленные ими самолеты и вертолеты в распоряжение противопожарного флота механизма rescEU, способного быстро направить их в соответствующие страны в случае необходимости.

Этот флот состоит из пожарных самолетов с резервуарами для воды. Из них 2 приходятся на Хорватию, 2 - на Кипр, 1 - на Францию, 2 - на Грецию, 2 - на Италию, 2 - на Испанию, и 2 - на Швецию. Кроме того, Швеция предоставляет 6 пожарных вертолетов.

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