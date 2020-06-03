Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 19:06

Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия приступила ко второму этапу консультаций между организациями работодателей и профсоюзами на уровне ЕС о единых для всех стран союза принципах обеспечения справедливой минимальной оплаты труда.

Официальный представитель Евокомиссии Эрик Мамер напомнил в среду на брифинге, что первый этап консультаций прошел еще до пандемии коронавируса, с 14 января по 25 февраля, и ЕК получила ответы от 23 социальных партнеров по всему ЕС.

"Сокращение растущего неравенства в оплате труда и борьба с бедностью среди трудящихся уже стали политическим приоритетом Комиссии (Урсулы) фон дер Ляйен, а недавние события только усилили запрос на более энергичные действия ЕС", - отмечается в коммюнике о заседании Еврокомиссии.

Предложения ЕК нацелено на то, чтобы в восстановительный период после пандемии "обеспечить особо уязвимых работников финансовым буфером на трудные времена; создать больше стимулов для труда, тем самым повышая его производительность; сократить неравенство в оплате труда; повысить внутренний спрос и устойчивость экономики; содействовать сокращению гендерного разрыва в оплате труда".

"Комиссия не ставит целью установить единую для ЕС минимальную заработную плату или гармонизировать системы установления минимальной заработной платы, - разъясняется в документе. - Любая возможная мера будет применяться по-разному в зависимости от систем установления минимальной заработной платы и традиций государства-члена при полном уважении национальных компетенций и договорных свобод социальных партнеров".

Предложения ЕК включают следующие единые для ЕС принципы:

- хорошо функционирующий механизм коллективного договора;

- национальные рамки, позволяющие устанавливать минимальную зарплату и регулярно обновлять ее в соответствии с четкими и стабильными критериями;

- эффективное участие социальных партнеров в законодательном установлении минимальной заработной платы, чтобы она была адекватной;

- запрет или ограничение "плавающего" уровня минимальной зарплаты и разного рода исключений;

- неуклонное соблюдение национальных рамок минимальной зарплаты и наличие механизма мониторинга.

Социальным партнерам предлагается ответить на вопросы консультации до 4 сентября 2020 г. По итогам рассматривается возможность как законодательного, так и не законодательного актов: Директива (закон ЕС) в области условий труда и Рекомендация Совета ЕС.

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