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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 14:20 24.05.2018 - 14:20

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Российская сторона должна внести свой вклад в расследование обстоятельств гибели в восточной Украине пассажирского "Боинга" рейса MH17, заявила в четверг Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Европейский союз полностью поддерживает работу этого совместного коллектива по расследованию случая со сбитым самолетом рейса MH17 четыре года назад. Совместная следственная группа нуждается в поддержке международного сообщества", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Она повторила первые выводы Cовместной следственной группы о том, что пассажирский "Боинг" был сбит "оружием, принадлежавшим российским вооруженным силам", которые, по ее словам, так и не дали ответов на вопросы об использовании примененной установки.

"Российские власти должны сотрудничать, чтобы была установлена ответственность по делу о сбитом пассажирском самолете рейса MH17 в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - отметила М.Коцьянчич.

Она добавила, что "Российская Федерация до сих пор не была очень многословной" по этому вопросу, если говорить о сотрудничестве.

Ов др

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