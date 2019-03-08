Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 14:28

Брюссель. 8 марта. ИНТЕРФАКС - В связи с принятием парламентом Косово закона о переговорной платформе по диалогу с Сербией под эгидой ЕС и полномочиях переговорной группы официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич в очередной раз напомнила о важности диалога сторон.

"В качестве посредника ЕС не будет делать никаких комментариев к позициям, которые участники процесса занимают в одностороннем порядке. Но очевидно, что окончательное соглашение может быть достигнуто только путем переговоров", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Так она отреагировала на просьбу прокомментировать, как можно сохранить диалог сторон после принятия в Приштине платформы для переговоров с Белградом, согласно которой Косово отказывается обсуждать какие-либо темы, кроме признания Сербией.

"Диалог - единственный путь. И я думаю, что на карту поставлены интересы народов Косово и Сербии, и даже интересы всего региона", - ответила М.Коцьянчич.

Она напомнила, что власти Косово в ноябре 2018 года решили ввести стопроцентные таможенные тарифы на импорт продукции из Сербии и из Боснии и Герцеговины, что не служит на пользу диалогу.

"Европейский союз и Соединенные Штаты, как и другие партнеры, повторяют призыв к косовскому правительству немедленно устранить эти таможенные пошлины, что позволит диалогу возобновиться как можно скорее", - подчеркнула представитель Ф.Могерини.

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