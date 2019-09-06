Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 12:56

Брюссель. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - В ЕС видят высокие шансы, что 31 октября 2019 Британия покинет союз по "жесткому" сценарию - без двустороннего соглашения, сообщает агентство Associated Press.

"В ситуации в Британии сейчас полная неразбериха, и мы не знаем, что там происходит", - заявил премьер Финляндии Антти Ринне, страна которого в настоящее время председательствует в ЕС.

"Кажется довольно очевидным то, что у нас не будет Brexit с соглашением", - отметил он.

Председатель Европарламента Давид Сассоли со своей стороны заявил, что "все кажется довольно запутанным".

"Очень тяжело понять, что британское правительство и британский парламент хотят сейчас делать", - заявил он.

По данным агентства, также политики указали на то, что Брюссель готов к ситуации с "жестким" Brexit без соглашения.

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