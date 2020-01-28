Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 21:36

Брюссель. 28 января. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе в инициативе США по палестино-израильскому урегулированию увидели возможность перезапуска необходимых переговоров с целью прийти к жизнеспособному решению конфликта, следует из заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский союз изучит и оценит выдвинутые предложения. Это будет сделано на основе установленной позиции ЕС и его твердой и единой приверженности согласованному и жизнеспособному решению через сосуществование двух государств, которое учитывает законные чаяния как палестинцев, так и израильтян, с учетом всех соответствующих резолюций ООН и согласованных на международном уровне параметров", - говорится в коммюнике Борреля, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

В документе подтверждается готовность ЕС работать над возобновлением конструктивных переговоров для решения всех вопросов, касающихся постоянного статуса, и достичь справедливого и прочного мира.

Евросоюз, отмечается в заявлении главы европейской дипломатии, настоятельно призывает обе стороны продемонстрировать подлинную приверженность решению о создании двух государств "в качестве единственного реалистичного способа прекращения конфликта".

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, и создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что не допустит реализации этого плана.

Выступая в Рамаллахе, Аббас указал, что план Трампа "не пройдет".

"Мы категорически отвергаем эту сделку, мы говорили об этом раньше, и наша позиция не изменилась", - отметил он.

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