Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини получила письмо из Москвы с предложением о моратории на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности, запрещенных Договором РСМД, сообщил "Интерфаксу" один из официальных представителей Евросоюза.

"Мы можем подтвердить, что высокий представитель ЕС, заместитель председателя Европейской комиссии получила послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и мы его изучаем", - сказал источник.

Между тем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил в четверг, что президент России Владимир Путин продолжает усилия по недопущению роста напряженности и дестабилизации глобальной стабильности в случае размещения ракет средней и меньшей дальности, несмотря на слом ДРСМД по вине США.

"Действительно, циркулярно в основные страны Европы, Азии и различные международные организации было направлено послание президента Путина", - сказал он журналистам.

"Президент Путин продолжает, несмотря на то, что по вине Вашингтона произошел слом ДРСМД, усилия, чтобы не допустить рост напряженности, дестабилизацию обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности в случае размещения ракет меньшей и средней дальности, что раньше было запрещено", - пояснил Песков.

Как рассказал пресс-секретарь президента, "Путин призвал как раз воздерживаться от размещения этих систем вооружения". "Это не предусматривает каких-либо ответов, но в то же время пока и понимания мы не встретили", - отметил Песков.

В минувшую среду газета "Коммерсант" сообщила, что Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В статье уточнялось, что, согласно опросу издания, Кремль направил такие же послания и целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. "Письмо аналогичного содержания получили глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг", - отмечало издание.

"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", - приводил "Коммерсант" выдержку из послания президента РФ.

Накануне вечером чиновник в аппарате альянса подтвердил "Интерфаксу", что Столтенберг действительно получил письмо из России с предложением введения моратория на размещение в Европе ДРСМД. По его словам, "это предложение не заслуживает доверия, потому что Россия уже развернула ракету SSC-8 (по российской классификации - 9М729)".

1ов ав

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