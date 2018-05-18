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Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 0:29 19.05.2018 - 00:29

Брюссель. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на испанском языке выразила в "Твиттере" соболезнования по случаю гибели людей в авиакатастрофе на Кубе.

"Глубоко опечалена трагической авиакатастрофой в Гаване. Наши глубочайшие соболезнования семьям жертв, правительству и кубинскому народу. В этот печальный момент ЕС твердо и по-братски поддерживает Кубу", - написала в ночь на субботу высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс также в "Твиттере" заявил: "Мои самые искренние соболезнования семьям и друзьям жертв ужасной авиакатастрофы сегодня в Гаване, на Кубе".

Ов бе

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