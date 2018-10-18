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Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - В ЕС нацелены на достижение успехов на переговорах с Лондоном по условиям выхода Великобритании из ЕС, но параллельно с этим готовятся и к сценарию, при котором эти переговоры не принесут результатов, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Все готовятся к варианту, при котором сделки не будет. Это делают Еврокомиссия, Германия", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом, по словам А.Меркель, в Европе "надеются на успех" переговоров.

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Интерфакс