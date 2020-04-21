Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 19:38

Брюссель, 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Еворосоюз осудил казнь несовершеннолетнего преступника в Иране, назвав это несовместимым с международными обязательствами Тегерана.

Шаян Саидпур был казнен 21 апреля 2020 года по приговору, вынесенному в октябре 2018 года за смертельное ножевое ранение человека. На момент преступления, в августе 2015 года, ему было 17 лет.

"Европейский союз подтверждает, что он выступает решительно против применения смертной казни при любых обстоятельствах. Мы будем продолжать добиваться ее отмены в нескольких оставшихся странах, которые ее еще применяют, включая Иран", - говорится в распространенном во вторник заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В заявлении отмечается, что статья 91 Уголовного кодекса Ирана разрешает судьям по их усмотрению не выносить смертные приговоры несовершеннолетним. ЕС сожалеет, что эта возможность не была использована в случае Саидпура, который, как сообщается, был к тому же психически болен.

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