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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 15:34 08.10.2018 - 15:34

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Решение властей Гонконга отказать в продлении рабочей визы журналисту британской Financial Times Виктору Маллету создает тревожный прецедент, заявил в понедельник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"В отсутствие заслуживающего доверия альтернативного объяснения со стороны властей это решение представляется политически мотивированным и поэтому вызывает серьезную обеспокоенность относительно свободы печати и выражения мнений в Гонконге. Это может нанести ущерб международному статусу Гонконга и принципу "одна страна, две системы", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В заявлении представителя ЕВС подчеркивается, что "журналистам должно быть разрешено выполнять свою работу независимо и без вмешательства".

1ов ав

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