В ЕС назвали сомнительными обвинения против российских правозащитников Титиева и Дмитриева
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Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил об ожиданиях ЕС, что российские власти, следуя международным обязательствам, откажутся от обвинений в адрес руководителя грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева и главы карельского отделения этой организации Юрия Дмитриева.
"Международные обязательства России включают обязательство защищать правозащитников", - подчеркивается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе в среду.
В документе отмечается, что суд Чечни подтвердил задержание О.Титиева по обвинениям в хранении наркотиков, которые в ЕС считают сомнительными. Как полагают в Брюсселе, этот арест "по-видимому, напрямую связан с его работой в области прав человека для "Мемориала".
Представитель "Мемориала" в Карелии Ю.Дмитриев "также столкнулся с сомнительными обвинениями", говорится в заявлении представителя ЕВС, его оправдательный приговор был отменен, отправлен на повторное рассмотрение, и судьба правозащитника таким образом остается неопределенной.
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Интерфакс