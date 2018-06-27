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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 9:55 27.06.2018 - 09:55

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил об ожиданиях ЕС, что российские власти, следуя международным обязательствам, откажутся от обвинений в адрес руководителя грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева и главы карельского отделения этой организации Юрия Дмитриева.

"Международные обязательства России включают обязательство защищать правозащитников", - подчеркивается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе в среду.

В документе отмечается, что суд Чечни подтвердил задержание О.Титиева по обвинениям в хранении наркотиков, которые в ЕС считают сомнительными. Как полагают в Брюсселе, этот арест "по-видимому, напрямую связан с его работой в области прав человека для "Мемориала".

Представитель "Мемориала" в Карелии Ю.Дмитриев "также столкнулся с сомнительными обвинениями", говорится в заявлении представителя ЕВС, его оправдательный приговор был отменен, отправлен на повторное рассмотрение, и судьба правозащитника таким образом остается неопределенной.

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