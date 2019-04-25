Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 12:53

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Брюссель. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководство ЕС осуждает решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям ряда районов Донецкой и Луганской областей Украины, говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей.

"Подписание президентом (России Владимиром) Путиным указа, который, помимо всего прочего, дает право людям, постоянно проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины, на получение в упрощенном порядке российского гражданства - это еще одна атака России на суверенитет Украины", - отмечается в документе.

В нем утверждается, что указ был подписан сразу после президентских выборов на Украине, и таким образом, по мнению ЕС, Россия продемонстрировала "намерение и впредь дестабилизировать Украину и усугублять конфликт".

"Мы ожидаем от России того, что она воздержится от действий, противоречащих минским соглашениям, и что она не будет препятствовать полной реинтеграции в Украину районов, не контролируемых (украинским - ИФ) правительством", - отмечается в заявлении.

В Европейской службе внешних связей также напомнили о приверженности ЕС независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

24 апреля В.Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

1аю ав

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