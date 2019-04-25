Брюссель. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководство ЕС осуждает решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям ряда районов Донецкой и Луганской областей Украины, говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей.
"Подписание президентом (России Владимиром - ИФ) Путиным указа, который, помимо всего прочего, дает право людям, постоянно проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины, на получение в упрощенном порядке российского гражданства - это еще одна атака России на суверенитет Украины", - отмечается в документе.
В нем утверждается, что указ был подписан сразу после президентских выборов на Украине, и таким образом, по мнению ЕС, Россия продемонстрировала "намерение и впредь дестабилизировать Украину и усугублять конфликт".
1аю ав