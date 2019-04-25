Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 12:39

Брюссель. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководство ЕС осуждает решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям ряда районов Донецкой и Луганской областей Украины, говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей.

"Подписание президентом (России Владимиром - ИФ) Путиным указа, который, помимо всего прочего, дает право людям, постоянно проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины, на получение в упрощенном порядке российского гражданства - это еще одна атака России на суверенитет Украины", - отмечается в документе.

В нем утверждается, что указ был подписан сразу после президентских выборов на Украине, и таким образом, по мнению ЕС, Россия продемонстрировала "намерение и впредь дестабилизировать Украину и усугублять конфликт".

1аю ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!