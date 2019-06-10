Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 17:18

Брюссель. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович приветствовала условно-досрочное освобождение руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков.

"Прекрасная новость", - написала Миятович в понедельник в своем микроблоге в твиттере.

Ранее в этот день Шалинский городской суд Чечни удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Титиева.

Заседание проходило в колонии-поселении в Аргуне.

В ходатайстве адвоката правозащитника - Петра Заикина отмечалось, что Титиев "не совершал дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, много читает, соблюдает традиции ислама, у него есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы".

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