Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 13:46

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - В ближайшие несколько месяцев министры стран ЕС примут участие в специальных учениях, направленных на сдерживание гибридных угроз, в том числе - кибератак и дезинформации, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что главы МВД и финансовых ведомств ЕС должны будут лично поучаствовать в нескольких смоделированных ситуациях во время встреч в Хельсинки в июле и сентябре.

"Мы хотим, чтобы союз и государства-члены усилили свои мощности для предотвращения и ответа на гибридные угрозы", - сказал Хаависто, чья страна с 1 июля будет председательствовать в ЕС.

В качестве примера гибридной угрозы Хаависто привел предполагаемое вмешательство России в работу GPS на прошлогодних учениях НАТО.

В октябре-ноябре 2018 года прошли учения НАТО Trident Juncture. В них приняли участие военнослужащие из 31 страны, включая не являющихся членами НАТО Финляндию и Швецию. Маневры стали самыми масштабными учения альянса в регионе со времен "холодной войны".

Позже Минобороны Норвегии выступило с утверждением, что РФ вмешивалась в работу GPS во время учений НАТО Trident Juncture. Норвежское ведомство заявило, что "в период между 16 октября и 7 ноября наблюдалось глушение сигнала (GPS)" и что "за этим стоят российские силы на Кольском полуострове". МИД Финляндии также утверждал, что нарушение сигнала исходило с территории РФ.

12 ноября в Кремле заявили, что им ничего неизвестно о якобы имевшем место вмешательстве РФ в работу спутниковых навигационных систем GPS во время учений Trident Juncture.

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