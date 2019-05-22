Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.

Избирательные участки в четверг открываются в Великобритании и Нидерландах. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРОВ

Процедура предусматривает выборы только пропорционального типа, что предполагает методику либо списочного избрания партий, либо систему единого передаваемого голоса (разновидность преференциальной системы голосования, когда голосование происходит за конкретных кандидатов, а не за партии).

Это дает шанс быть избранными, в частности, небольшим партиям и отдельным кандидатам, что обеспечивает довольно широкий спектр политических позиций среди депутатов.

Распределение мест в ЕП по странам учитывает численность их населения и следует принципу "дегрессивной пропорциональности". Это означает, что страны с малочисленным населением должны быть представлены меньшим числом депутатов, чем страны с большим населением. Но в то же время каждый депутат "малой" страны должен представлять меньший процент населения, чем депутат "большой" страны. Подразумевается, что благодаря такому принципу малые страны имеют прочное представительство в Европарламенте.

Тем не менее, нет никакой точной формулы расчета количества парламентских мест по странам ЕС. Такое решение каждый раз согласовывается главами государств и правительств.

Если бы Brexit состоялся, как планировалось изначально, 29 марта 2019 года, то в Европарламент сейчас избирали бы 705 депутатов. Но с учетом проведения европейских выборов в Великобритании количество депутатских кресел в ЕП пока останется прежним: 751.

В докладе ЕП от февраля 2018 года, посвященном выборам 2019 года, евродепутаты подтвердили свою приверженность процессу Spitzenkandidaten (выдвижению кандидатов во главе избирательных списков) по выборам председателя Европейской комиссии (ЕК).

В избрании председателя ЕК по такому принципу парламентарии видят укрепление европейской демократии, учитывая, что выборы в Европарламент прямые. Однако председатель Евросовета Дональд Туск и многие из глав государств и правительств делают акцент на том, что прерогатива назначения принадлежит Европейскому совету, а он, принимая решение, учитывает, в том числе, и результаты европейских выборов.

При утверждении в Европарламенте кандидат в председатели Еврокомиссии должен набрать 376 голосов.

Вопрос же о выборах председателя Европейского парламента решается исключительно внутри этой представительной ассамблеи. Выборы проходят каждые два с половиной года.

Кандидатуры на пост председателя ЕП выдвигаются либо политическими фракциями, либо отдельной группой в составе не менее 38 депутатов. Если в первом туре выборов ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства, то есть 50% плюс один голос, проводится второй тур. Второй тур проходит точно на тех же условиях, что и первый. Если и в нем ни один кандидат не получает абсолютного большинства, организуется третий тур по тем же правилам. Если ни один из кандидатов не одерживает полной победы и в третьем туре, то созывается четвертый и последний тур, в котором соревнование происходит между двумя соперниками, набравшими наибольшее число голосов в предыдущем туре.

КТО ПОБЕДИТ?

По значительно совпадающим предварительным прогнозам исследовательских центров и СМИ, лидерство среди фракций нового Европарламента сохранят, как и в предыдущем составе, хотя и потеряют места, "Европейская народная партия" и следующий за ней на втором месте социал-демократический "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

На третье место на выборах 2019 года претендует ныне количественно четвертая политическая сила в Европарламенте - "Альянс либералов и демократов за Европу" благодаря намеченному союзу с движением "Ренессанс", которым руководит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Занимающая в настоящее время третье место фракция европейских консерваторов и реформаторов откатится, согласно прогнозам, как минимум, на четвертое место. Хотя за это место с ней будут спорить имеющие в прогнозах очень близкие результаты крайне правая "Европа наций и свобод", "зеленые" (вероятно, в союзе с "Европейским свободным альянсом") и партии группы "Европа свободы и прямой демократии".

Далее в прогнозах идут "Объединенные Европейские левые и северные "зеленые" левые" - объединение левых разных политических тенденций, включая экосоциалистов и коммунистов. Занимающие практически абсолютно противоположные позиции популисты и евроскептики - "Движение пяти звезд", партия Brexit и другие - вероятно, смогут уравновесить эти партии левого толка.

Все прогнозы исходили из неизбежной условности - нынешнего политического спектра ЕП, который вовсе не обязательно будет полностью соответствовать распределению политических сил в будущем парламенте, где могут возникнуть новые фракции и исчезнуть некоторые прежние.

Что очевидно, это, конечно, не коснется ведущих политических сил, они сохранят свои "политические семьи", но в более "пестром" парламенте набирать большинство в 376 голосов им будет непросто.

Следуя принципу выдвижения на пост председателя Еврокомиссии лидера партийного списка (Spitzenkandidaten), ряд политических сил назвали своих кандидатов, предвыборные дебаты между которыми состоялись в Брюсселе 15 мая.

В них приняли участие лидер списка "Европейской народной партии" и председатель соответствующей крупнейшей фракции Европарламента немец Манфред Вебер, первый заместитель председателя Еврокомиссии нидерландец Франс Тиммерманс от "Прогрессивного альянса социалистов и демократов", член Еврокомиссии по конкуренции датчанка Маргрет Вестагер от "Альянса либералов и демократов за Европу", кандидат от "Европейских консерваторов и реформистов" чех Ян Захрадил, сопредседатель фракции Европарламента от "зеленых" немка Ска Келлер и представитель "Европейских объединенных левых" бельгиец испанского происхождения, бывший профсоюзный лидер Нико Куэ.

В СМИ их всех называли "ведущими кандидатами" на пост главы Еврокомиссии, но это более чем условное определение. У трех последних кандидатов призрачные шансы на какой-либо успех на выборах. Арифметически победителем мог бы стать Вебер, но ряд руководителей стран ЕС будут возражать против его кандидатуры, и достичь по ней консенсуса глав государств и правительств будет непросто.

Компромиссной фигурой мог бы стать нынешний первый заместитель Жан-Клода Юнкера - Тиммерманс. Хотя и у него будут противники среди европейских лидеров, учитывая, что он занимался проблемой нарушения принципов правового государства властями стран ЕС.

Интересная политическая фигура - Вестагер. Она пользуется авторитетом как в институтах ЕС, так и среди руководителей стран союза. Ее считают одним из наиболее эффективных еврокомиссаров. Она считается хорошим переговорщиком. И, по мнению наблюдателей, у нее теперь есть шанс стать первой женщиной во главе Европейской комиссии.

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