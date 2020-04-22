Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 22:06

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны Европейского союза спешат определить перспективу летних отпусков для своих граждан, которая в условиях пандемии COVID-19 связана с проблемами закрытых границ и транспортного сообщения.

Закрытие и открытие государственных границ, по законам ЕС, относится к национальной компетенции, но Брюссель может рекомендовать общую линию поведения, координировать действия государств.

Лидеры стран ЕС во время видеоконференции в четверг могут выработать общий подход к этому вопросу, а министры по делам туризма на виртуальной встрече в начале следующей недели обсудят конкретные предложения.

"Европейский совет укажет направление министрам, поскольку проблема имеет важное общественно-политическое значение, и ее надо решать быстро, уже конец апреля", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, выступая в среду на брифинге на условии анонимности.

"Проблема в том, - продолжил он, - что с наступлением летних отпусков и с открытием границ миллионные потоки отпускников хлынут на отдых за границу. Потоки направятся в основном с севера на юг Европы".

На их пути возникают препятствия, прежде всего, в виде закрытых границ и санитарных ограничений. Это предмет первых обсуждений между странами.

Дальше идут транспортные проблемы. Известно, в каком состоянии сейчас находится воздушный транспорт. Но и с поездками в автомобиле или на поезде не все так просто.

Сложности есть и внутри некоторых стран, отметил этот чиновник. Например, в Испании есть провинции, которые совершенно не затронуты коронавирусом, а есть те, что очень сильно затронуты. Встает вопрос даже о разрешении на передвижение внутри страны. Скажем, жителя Мадрида на морское побережье под Барселону.

Некоторые страны ЕС уже заявили о своей позиции по вопросу об открытии внешних границ союза. Граждане, которые улетят отдыхать за его пределы, по возвращении столкнуться с условиями, которые не всегда будут лёгкими.

В дорожной карте выхода ЕС из кризиса COVID-19, которую на прошлой неделе представили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, указано на необходимость "поэтапного подхода к открытию внутренних и внешних границ (союза), что в конечном итоге приведет к восстановлению нормального функционирования Шенгенской зоны".

Сначала ЕС будет постепенно открывать внутренние границы между странами Шенгенского пространства, а открытие внешних границ и доступа нерезидентов ЕС, должно происходить на втором этапе.

В Париже полагают, что внешние границы ЕС должны остаться закрытыми, по меньшей мере, до лета. С другой стороны, Франция рассчитывает на скорейшее открытие внутренних европейских границ, в частности, франко-германской, которая сегодня пропускает только трансграничных работников на работу и обратно.

1мн аг

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