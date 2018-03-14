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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 19:40 14.03.2018 - 19:40

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил в среду российским журналистам в Брюсселе, что на данный момент не может идти речи об оценке реакции ЕС на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, поскольку официальной реакции как таковой нет.

"На сегодняшний день я могу сказать, что нет официальной реакции на заходы англичан, которые, конечно, были по разным линиям и в разных местах земного шара. Реакции такой нет, потому что она требует единогласия остальных 27 стран ЕС", - объяснил высокопоставленный российский журналист.

"Я все-таки оптимист и не теряю надежды, что, по крайней мере, у части этих государств здравый смысл еще присутствует при определении своей политической позиции", - добавил В.Чижов.

Постпред указал на то, что многие журналисты неправильно толкуют заявление председателя Евросовета Дональда Туска, сделанное в среду в Хельсинки. Тот заявил лишь о своей готовности включить вопрос о С.Скрипале в повестку дня саммита ЕС.

"К тому же, заседание Европейского совета состоится больше, чем через неделю, и по реке Темза утечет еще немало воды. Так же, как и по Москве-реке, которая может унести группу сотрудников британского посольства", - продолжил постпред.

"В Евросоюзе официальной реакции нет", - повторил В.Чижов, отметив, что отдельные реплики отдельных высокопоставленных чиновников ЕС, на которые в эти дни ссылаются журналисты, такой реакцией считать нельзя.

Отвечая на вопрос, какими инструментами демонстрации своей реакции обладает Евросовет, он допустил, что это может быть заявление.

"Причем у них целая этажерка уровней, на которых такое заявление можно сделать", - заключил глава российской дипломатической миссии при ЕС.

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