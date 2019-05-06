Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 16:20

Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе не стали комментировать сообщения о возможном объявлении Тегераном 8 мая прекращения выполнения части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

"Не будет спекуляций по этому вопросу", - заявил "Интерфаксу" в понедельник в Брюсселе дипломатический источник в институтах ЕС.

Он отвечал на вопрос, проинформировал ли Тегеран европейских партнеров о таких планах.

Собеседник агентства добавил: "Наша позиция в отношении СВПД ясна, и она была подтверждена заявлением E3/ЕС в минувшие выходные".

4 мая Европейские участники СВПД - Великобритания, Германия, Франция и ЕС (формат Е3/ЕС - ИФ) заявили о своем сожалении и обеспокоенности решением США не продлевать исключения, касающиеся экспорта иранской нефти.

ЕС, Великобритания, Германия и Франция подчеркнули свою полную решимость "продолжать усилия вместе с другими европейскими партнерами по обеспечению законной торговли с Ираном, в том числе посредством ввода в действие специального расчетного механизма INSTEX".

"В связи с этим акционеры обязуются значительно увеличить свои финансовые взносы в операционный бюджет INSTEX", - говорится в заявлении Е3/ЕС.

Ранее сообщалось со ссылкой на тегеранского журналиста Абаса Аслани, что президент Ирана Хасан Рухани 8 мая, в первую годовщину выхода США из СВПД, как ожидается, объявит о контрмерах на возобновление Вашингтоном санкций против Ирана, которые будут основываться на параграфах 26 и 37 СВПД.

Эти меры будут предусматривать не полный выход Ирана из сделки, а частичное прекращение Тегераном выполнения обязательств в атомной сфере в рамках СВПД, отметил журналист, который освещал многосторонние переговоры по заключению иранской атомной сделки.

Параграф 26 СВПД гласит, что администрация США, действуя согласно соответствующим полномочиям президента и конгресса, будет воздерживаться от введения новых санкций, связанных с ядерной сферой. Иран заявил, что будет рассматривать такое повторное введение санкций или такое введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично.

В параграфе 37 говорится, что если санкции будут восстановлены в полной мере или частично, Иран будет рассматривать это как основание для прекращения выполнения своих обязательств по настоящему СВПД в полной мере или частично.

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