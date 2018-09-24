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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 17:49 24.09.2018 - 17:49

Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Запрет Национальной партии Гонконга по приказу секретаря по вопросам безопасности ограничивает свободу выражения мнений, свободу организаций, а также политическую деятельность и создает риск еще больших негативных последствий, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Свобода выражения мнения и свобода организации являются основными правами, гарантированными Гонконгской декларацией о правах и Международным пактом о гражданских и политических правах, и их следует защищать", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В заявлении представителя ЕВС отмечается, что Европейский союз полностью придерживается политики "одного Китая" и поддерживает принцип "одна страна, две системы".

1ов ав

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