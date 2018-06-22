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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 17:51 22.06.2018 - 17:51

Брюссель. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что при наступлении сирийской армии и ее союзников в провинции Деръа, на юго-западе Сирии, усилились артиллерийские обстрелы и авиаудары, что заставляет гражданское население бежать к границе с Иорданией с возможными разрушительными гуманитарными последствиями.

"По данным ООН, это наступление ставит под угрозу более 750 тыс. гражданских лиц в регионе", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

Документ указывает на то, что эта военная операция "проходит в зоне деэскалации, которую гаранты Астаны обязались обеспечить".

"Гаранты Астаны обязаны в приоритетном порядке обеспечить прекращение боевых действий в этих зонах, и от них ожидают, что они будут выполнять это обязательство. Должны быть обеспечены все необходимые меры по защите жизни гражданского населения, а также по беспрепятственному, безопасному и устойчивому гуманитарному доступу", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

Европейский союз напоминает, что в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 и Женевским коммюнике может рассматриваться только политическое решение конфликта в Сирии, и вновь заявляет о своей решительной поддержке специального представителя ООН Стаффана де Мистуры и Женевского процесса.

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