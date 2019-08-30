Брюссель. 30 августа. ИНТЕРФАКС - В Брюсселе внимательно и с беспокойством следят за сообщениями о планах России и Ирана провести учения в регионе Персидского залива, сообщила в пятницу на пресс-конференции в Хельсинки глава Европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Это очевидно вызывает обеспокоенность, потому что Ближний Восток, Ближний Восток в широком смысле, без сомнения, не нуждается в увеличении количества площадок, где разыгрываются шахматные партии, и, конечно, в регионе не нужно и увеличения количества игроков". - сказала она.
"Конечно, мы пристально следим за этим", - добавила Могерини в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о планируемых российско-иранских учениях.
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1ар де