Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 13:18

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Власти государств-членов ЕС обеспокоены возможным успехом евроскептиков на европейских выборах, которые пройдут на этой неделе, передают во вторник западные СМИ.

"Европейские власти опасаются, что хорошие результаты евроскептиков на голосовании, которое начнется в четверг и продлится до воскресенья, нарушат процесс принятия решений в Брюсселе", - пишут издания.

При этом отмечается, что опросы общественного мнения предсказывают значительный успех популистов, выступающих против углубления интеграционных процессов в ЕС.

СМИ также напоминают, что явка избирателей снижалась на выборах в ЕС с 1979 года, и лидеры стран ЕС надеются, что процесс Brexit и политический кризис в Австрии повлияют на повышение явки на грядущих выборах.

Выборы в Европарламент пройдут в ЕС в период с 23 по 26 мая.

1тэ ар

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