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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 12:44 07.06.2018 - 12:44

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - В ЕС призвали Турцию обеспечить находящихся в заключении правозащитников, журналистов, парламентариев, судей, прокуроров и ученых правом на справедливое расследование и процесс на основе принципа презумпции невиновности и в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

"Власти Турции - страны-кандидата на вступление в ЕС и члена Совета Европы - должны обеспечить право на справедливое расследование, законный процесс на основе принципа презумпции невиновности и в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и прецедентным правом Европейского суда по правам человека", - говорится в документе, распространенном в четверг.

"Конкретные и долгосрочные улучшения в области верховенства права, независимой судебной системы и основных свобод остаются важными для развития двусторонних отношений между ЕС и Турцией", - подчеркнул представитель ЕВС.

Речь идет о находящихся в заключении главе Amnesty International в Турции Танере Киличе, правозащитнике Османе Кавале, а также других заключенных.

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