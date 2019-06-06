Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 5:28

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Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заверила президента Украины Владимира Зеленского в том, что ЕС продолжит поддерживать Украину.

"Высокий представитель поздравила президента Зеленского с победой на выборах и подчеркнула, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину, помогая стране в ее программе реформ и в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении официального представителя ЕС.

В ходе встречи в Брюсселе Высокий представитель и украинский президент обсудили возможные пути продвижения вперед для выполнения Минских соглашений.

"Могерини подчеркнула, что Европейский Союз готов поддержать реализацию Минска всеми доступными средствами. Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной цели президента Зеленского в отношении инклюзивного подхода к гражданам Украины, проживающим в районах, контролируемых неправительственными организациями на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Могерини также подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региону Азовского моря.

"Европейский союз ожидает, что Россия немедленно освободит 24 задержанных украинских моряка и вернет Украине три судна", - сказал представитель ЕС.

Кроме того, в Высокий представитель и президент затронули вопрос о необходимости продолжения Украиной процесса реформ.

"Они с нетерпением ждут продолжения дискуссий и совместной работы на следующем саммите Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве", - отмечается в заявлении.

аг

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