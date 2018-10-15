В ЕС обсуждают усиление сотрудничества для противодействия киберугрозам - Могерини
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Брюссель. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Члены Европейского союза обсуждают возможность усиления координации для противодействия угрозам кибербезопасности, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Вместе мы намерены поразмышлять, каким образом мы сможем усилить нашу совместную деятельность в области противодействия киберугрозам", - заявила Ф.Могерини в ходе пресс-конференции во время Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.
Она отметила, что эта тема, в частности, обсуждалась как в понедельник в ходе Совета ЕС по иностранным делам.
"Этот вопрос стоял на повестке дня сегодня, и в целом в Европейском Союзе обсуждается то, как мы можем усилить реакцию на угрозы кибербезопасности", - добавила Ф.Могерини.
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Интерфакс