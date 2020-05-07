Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 16:09

Брюссель. 7 мая. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе приняли к сведению объявление о переносе в Польше президентских выборов и ожидают, что в дальнейшем они пройдут с уважением к основополагающим правам и свободам, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.

"Демократические дебаты и свободные и справедливые выборы во всех государствах-членах лежат в основе демократии. Защита основополагающих ценностей, свобод приобретает еще большее значение в это особое время пандемии", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, в такое время надо оберегать избирателей от любых рисков для их здоровья при сохранении демократических прав.

Он напомнил, что Евросоюз неоднократно указывал на важность проведения свободных и справедливых выборов в Польше во время кризиса коронавируса, в том числе этот вопрос в минувшую среду затрагивался на заседании Еврокомиссии.

Представитель ЕК выразил надежду ЕС, что последующий процесс пройдет в соответствии с рекомендациями ОБСЕ и других институтов, защищающих демократию и права человека, и согласно конституционным нормам, что предусматривает открытые дебаты, здоровый избирательный процесс, уважение избирательных прав, свободную и открытую избирательную кампанию.

Ранее в четверг польский вице-премьер Яцек Сасин заявил в эфире радиостанции RMF FM, что президентские выборы в Польше могут быть проведены в июне.

"Если выборы не состоятся 10 мая, то все будет зависеть от того, когда Верховный суд издаст соответствующее постановление. Самый ранний возможный срок (голосования - ИФ) - это июнь", - сказал Сасин.

В тот же день депутаты польского сейма (нижней палаты парламента) большинством голосов одобрили законопроект о голосовании на выборах президента Польши в 2020 году по почте. Теперь законопроект должен быть подписан президентом страны Анджеем Дудой.

Инициативу голосования по почте поддержали лидеры входящих в правящую коалицию польских партий "Закон и справедливость" и "Согласие" Ярослав Качиньский и Ярослав Говин.

Они также пришли к соглашению о необходимости переноса президентских выборов в складывающихся условиях.

Проведение президентских выборов в Польше было намечено на 10 мая. В списке 10 кандидатов, в их числе и нынешний глава государства Анджей Дуда, полномочия которого истекают летом этого года.

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