Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 12:32

Брюссель. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе следили за избирательной процедурой на Украине, и теперь хотят знать мнение наблюдательной миссии ОБСЕ, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы ожидаем предварительных оценок ОБСЕ. Мы должны их получить во второй половине дня. А затем посмотрим", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать итог первого тура президентских выборов на Украине.

"Вы знаете, что в стране находились наблюдатели, и мы принимаем это во внимание, когда формулируем нашу реакцию", - добавила М.Коцьянчич.

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