Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 19:16

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Будучи президентом Казахстана в течение почти 30 лет Нурсултан Назарбаев продвигал реформы в области модернизации, включая конституционные реформы, заявил "Интерфаксу" во вторник в Брюсселе один из официальных представителей ЕС.

"Президент Назарбаев сыграл важную роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровне, с особым акцентом на содействие миру, стабильности и безопасности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Казахстан, который остается ключевым партнером для ЕС в регионе, был первой страной Центральной Азии, подписавшей расширенное соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. "ЕС является первым торговым партнером Казахстана, а также первым иностранным инвестором в Казахстане", - сообщил европейский чиновник.

Он сказал, что в ЕС рассчитывают "на плавный переход (власти - ИФ) в соответствии с конституцией Казахстана".

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